Marc Houtzager wint Grote Prijs Indoor Drachten

DRACHTEN Het droomscenario van Indoor Drachten kwam zondag uit. Een noordelijke topruiter en tevens Indoor Drachten-ambassadeur die in een internationaal gemêleerd gezelschap de CSI3* Grote Prijs wint. Daar komt bij dat Marc Houtzager als allerlaatste ruiter aan de start kwam en de enige was die de Lodewijk Assurantiën Grote Prijs uit Duitse handen kon houden.

Exact een jaar nadat Sterrehof’s Calimero (Quidam de Revel x Libero H) debuteerde in een CSI2* Grote Prijs op 1.45 meter niveau, won deze talentvolle ruin van sponsoren Ivo en Ellen Campagne vanmiddag in dezelfde hal zijn allereerste Grote Prijs en dat op 1.55-1.60 meter niveau. Alles wijst erop dat bondscoach Rob Ehrens dit duo komend jaar voor het eerst in kan zetten voor landenwedstrijden.

Dat Marc Houtzager als laatste van de acht barragekandidaten van start kon, pakte voordelig uit laat hij weten. “Ik heb wel vaker met Sterrehof’s Calimero geprobeerd te winnen en er vooraan bij gezeten, maar ik wist nu precies wat ik moest doen. Zoveel risico neem je meestal niet als je als eerste van start moet”, vertelt de Drentenaar uit Rouveen, die 23.100 euro verdiende. Dat zijn partner Julia Kayser vierde werd met Sterrehof’s Cayetano Z (v. Caretano Z) maakte het feest compleet.

De ambitieuze Felix Hassmann, die een kleine seconde langzamer was dan Houtzager, verdiende met Cayenne WZ (v. Claudio) de tweede prijs van 14.000 euro. De Zwitser Adrian Schmid pakte de derde prijs van 10.500 euro met Alcazar Sitte (v. Rexar du Houssoit). Flinke geldsommen, maar er was in totaal bijna 180.000 euro te verdelen in het tweede weekend van Indoor Drachten. De zesde plaats van Leopold van Asten met VDL Groep Miss Untouhable (v. Chacco Blue) werd nog beloond met 3.150 euro.

Indoor Drachten-voorzitter Gerrit-Jan van de Pol kan zich haast geen mooiere editie voorstellen. “Ik ben super trots op iedereen die meegeholpen heeft om van Indoor Drachten een succes te maken. Ik heb alleen maar complimenten gekregen. Vanmiddag was een enorm zware rubriek. Als je de ruiters dan in de prijsuitreiking ziet staan, geeft dat echt wel een kick. Daar doe je het voor, topniveau in Drachten. En alles wat we financieel overhouden, steken we in het evenement om het weer nog mooier te maken.”