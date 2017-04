Korfbaltrainer Popke Wijma verlengt contract bij Quick'21

OUDEGA - Popke Wijma is ook volgend seizoen trainer van de selectie van Quick 21. Wijma heeft zijn contract met een jaar verlengd. De technische commissie, spelers en bestuur van korfbalclub Quick 21 zijn ingenomen met de verlenging.

Onder leiding van Popke Wijma is Quick 21 dit zaalseizoen gepromoveerd van de tweede naar de eerste klas. Op het veld zijn er ook nog mogelijkheden aangezien het eerste team hier in de tweede klas ook bovenin meedraait.

De trainer ziet nog volop mogelijkheden bij de nog jonge selectie van Quick 21, in de breedte zoekt Quick 21 nog versterking bij zowel de dames als de heren.