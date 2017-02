Korfballers Ureterp stunten tegen KV Drachten

URETERP – De korfballers van Oerterp/VKC tekenden zaterdag voor een stunt. De degradatiekandidaat nummer 1 hield KV Drachten/Van der Wiel op een remise: 21-21. Dat was goed nieuws voor de Ureterpers. Het minder goede nieuws was dat Exakwa uit Lelystad, de andere degradatiekandidaat, de volledige winst pakte, waardoor Oerterp/VKC nog steeds op een directe degradatieplaats staat.

Door Jelle Jeensma

Zaterdagavond werd door spelers, coaches en supporters nog lang nagepraat over de spectaculaire wedstrijd in MFC De Wier. KV Drachten/Van der Wiel speelde bepaald geen grootse wedstrijd en kon de voorsprong niet vasthouden. Dat past in het beeld van het seizoen, dat teleurstellend verloopt. Hoogkerk is kampioen in de zaalcompetitie, waardoor de Drachtsters ook volgend seizoen in de eerste klasse korfballen. Dat is eigenlijk beneden de stand van de club die de ambitie heeft om minstens in de top van de overgangsklasse mee te draaien en eigenlijk een stabiele hoofdklasser wil zijn.

Coach Hillebrand Diever was ‘not amused’ na het puntverlies van zijn ploeg. “We moeten ons schamen. Verdedigend lieten wij het lopen en we wonnen te weinig duels onder de korf. Daardoor kreeg de tegenstander schietkansen. Momenteel zijn we niet goed genoeg. Oerterp heeft de kans om zich te handhaven gepakt.”

Oerterp/VKC maakt achterstand goed

KV Oerterp/VKC speelt de hele zaalcompetitie al acceptabel, maar het pakken van punten verloopt moeizaam. Tegen Drachten/Van der Wiel keek de ploeg vaak tegen een achterstand aan, maar het verschil werd nooit groter dan drie punten. Oerterp/VKC leek de rust in te gaan met een 8-11 achterstand. Chris van Zanden bracht de achterstand terug tot 9-11.

Na rust gingen de ploegen qua score gelijk op. KV Drachten/Van der Wiel had misschien wat meer kwaliteit, maar Oerterp/VKC stelde daar veel vechtlust tegenover. Daardoor ontspon zich een boeiend duel met ploegen die om en om scoorden. Bij een stand van 18-18 kon de wedstrijd nog alle kanten op. De Drachtsters Marc Akkerman en het talent Femke Bouma leken Oerterp/VKC een kater te bezorgen, maar zo gemakkelijk lieten de Oerterpers zich niet aftroeven. Selma Boersma zette 19-20 op het scorebord, waarna Lyssa van der Ende de marge weer op twee punten in het voordeel van de Drachtsters bracht.

Verdedigend waren de Drachtsters niet bij de les, want Jisse van der Schaaf zette in een hectische slotfase de aansluitingstreffer op het scorebord. Oerterp voorkwam in de slotseconden een nederlaag door een strafworp te forceren. Jisse van der Schaaf hield het hoofd koel, waardoor Oerterp/VKC alsnog een fel bevochten punt aan dit duel overhield: 21-21.



Nog twee finales voor Oerterp/VKC

Trainer Rob Verra van Oerterp/VKC was opgelucht dat zijn ploeg eindelijk eens loon naar werken kreeg. “Voor dit soort wedstrijden komt het publiek naar de sporthal. De spelers hebben veel energie in de wedstrijd gestoken en dat is beloond. We hebben lastige momenten gekend, maar zijn steeds teruggekomen. Je zag veel spelvreugde en inzet, deze prestatie nemen we mee in de volgende wedstrijden, die beslissend zijn. Dat worden twee finales.”

Terwijl het zaalseizoen voor KV Drachten/Van der Wiel er feitelijk opzit, kan Oerterp/VKC nog van de laatste plaats afkomen. Dan moet in ieder geval worden gewonnen van De Waterpoort en daarna volgt nog een lastige wedstrijd tegen kampioen Hoogkerk.