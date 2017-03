Korfballers TFS zaalkampioen

BUSSUM – De korfballers van TFS zijn zaterdag kampioen geworden in de vierde klasse van de zaalkorfbalcompetitie.

Een paar minuten voor de start van de laatste reguliere speelronde in de zaal kreeg de wedstrijd van TFS tegen DOC uit Bussum ineens een hele andere wending. Er werd gedacht dat gewonnen moest worden om een beslissingswedstrijd te spelen tegen medetitelkandidaat De Eemvogels uit Soest. Net voordat de spelers van De Kompenije het veld in wilden stappen, kregen ze het bericht dat De Eemvogels gelijk had gespeeld tegen SIM. Daarom kon de competitie dus al afgesloten worden met een kampioenschap.

Tijdens de wedstrijd van vorige week bleek al dat de druk TFS niet ten goede kwam. Even leek het er ook op bij deze wedstrijd dat TFS al meer met het hoofd bij het kampioenschap was dan in de wedstrijd. De draad werd goed en op tijd opgepakt. Na een snelle 0-1 van Monique Postma, trok DOC de stand meteen weer gelijk. Kansen genoeg, maar ze werden niet afgerond. Net voor rust wist Marrit Nijmeijer de 3-4 achterstand nog weer gelijk te trekken tot 4-4.

In de tweede helft wist DOC nog bij te blijven tot 10-10. Met support van SIM uit Haskerdijken op de tribune, die door het gelijke spel in Soest ervoor hadden gezorgd dat TFS vandaag al kampioen kon worden, kwam TFS nog op stoom. Hierna maakte TFS vier doelpunten op rij door Riemer de Vries, Monique Postma en Jildou van der Vee. De wedstrijd was gespeeld en de scheidsrechter gaf daarna eindelijk het verlossende eindsignaal bij een eindstand van 10-15. Daarmee kon TFS, een week eerder dan gedacht, het kampioensfeest vieren.