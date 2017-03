Korfballers TFS moeten kampioensfeestje uitstellen

HOUTIGEHAGE – De korfballers van TFS wilden zaterdag niets liever dan de champagne ontkurken en een daverend kampioensfeest vieren. De godendrank bleef onaangeroerd, want TFS stelde de aanhang in de Dúnoardhal in Houtigehage teleur. De wedstrijd tegen Eemvogels uit Soest, de enige overgebleven concurrent voor de titel, ging nipt verloren: 10-11. Door Jelle Jeensma

TFS en Eemvogels hebben nu beide twintig punten en nog één wedstrijd voor de boeg in de vierde klasse. De titel is nog niet uit zicht voor de korfballers uit Drachtstercompagnie, want als de laatste wedstrijd tegen DOC uit Bussum winst oplevert en Eemvogels punten morst, is TFS alsnog kampioen in de zaalkorfbalcompetitie. Een beslissingswedstrijd tegen TFS en Eemvogels is een reële optie. Als TFS tweede wordt, zit promotie er nog altijd in, want ook de drie beste nummers twee van de afdelingen promoveren. Het bereiken van de derde klasse zou een geweldige prestatie zijn voor TFS. “We hebben een kleine selectie met vijf heren en zeven dames. Onze spelersbasis is smal”, zegt trainer-coach Evert Bron.

Scorende Monique Postma

De zenuwen speelden TFS danig parten tegen Eemvogels en het spel oogde onrustig. TFS heeft in deze competitie veel gescoord, maar de productiviteit viel in de beslissende wedstrijd stil. TFS was teveel afhankelijk van Monique Postma, die zes keer raak schoot en het steeds opnieuw probeerde met afstandsschoten. Er stonden te weinig andere spelers op om het af te maken. Beide ploegen wisselden sterke perioden af met fasen waarin niet werd gescoord.

TFS ging voortvarend van start en binnen de kortste keren had Monique Postma twee keer raak geschoten. Die goede binnenkomer kreeg geen vervolg, want TFS stond daarna qua scorend vermogen lange tijd droog en liet het initiatief aan de tegenstander. Eemvogels liep uit naar een 2-6 voorsprong en toen leken de kampioensambities van TFS als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Monique Postma ging voor in de strijd en bracht met twee treffers voor rust de achterstand terug tot 4-6.

TFS komt dichtbij

Direct na rust werd het 4-7 en vervolgens miste Remko Laanstra op een cruciaal moment een strafworp, waardoor TFS niet dichterbij kwam. Baukje Visser zorgde ervoor dat TFS weer terugkrabbelde, maar daarna was TFS niet effectief genoeg en nam Eemvogels opnieuw het voortouw, met een 5-9 achterstand als gevolg. TFS had een sterk eindschot nodig om de wedstrijd naar zich toe te trekken, was plotseling beweeglijker en gooide alle energie in de strijd. Eemvogels werd onder druk gezet. Remko Laanstra benutte nu de strafworp wel en scoorde nog een keer, waardoor het 7-9 werd.

Monique Postma bracht vervolgens de belangrijke aansluitingstreffer op het scorebord. Eemvogels kwam terug in de wedstrijd en bracht de marge weer op drie: 8-11. Dit kon TFS in een hectische slotfase niet meer rechtbreien, hoewel Remko Laanstra en Monique Postma het nog knap spannend maakten: 10-11.

Tevreden over klassering

“De nederlaag was een domper. Meestal scoren we meer en hebben alle spelers daarin een aandeel. In sommige wedstrijden halen we zo’n twintig treffers. Eemvogels scoorde op dode momenten en dat was beslissend”, vond de verliezende coach Evert Bron. Toch is Bron tevreden over het competitieverloop en de hoge klassering. “Ik had niet verwacht dat we bovenin mee zouden draaien. We zijn steeds beter gaan korfballen. Nu moeten we ook in de veldcompetitie punten gaan pakken, waar daarin staan we onderin.”