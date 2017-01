KF De Wâlden verslaat KV Drachten in topper

OENTSJERK - Onder groot applaus verliet Sanne van Kammen zaterdagavond lachend het veld. Zwaaiend met een groot bos bloemen in haar handen. Zeven jaar geleden kwam ze als 'buitenstaander' bij DFD binnen, inmiddels is ze niet meer weg te denken bij korfbalclub De Wâlden

Toch zal dat even moeten, want ze stopt per direct vanwege haar zwangerschap. Dat deed ze overigens in een prachtige wedstrijd tegen KV Drachten. De topper in de eerste klasse B werd terecht gewonnen door de formatie van trainer Sake Koelma (18-15). "In de beginfase dacht ik even, wat zal dit worden? We kwamen meteen 4-0 achter", keek Van Kammen terug. "Gelukkig konden we het al snel omkeren. Uiteindelijk wonnen we terecht." En dus was er ook tijd voor de terechte publiekswissel.

Voorlopig wachten er voor Van Kammen hele andere problemen dan wel of niet voorverdedigen. En of ze ooit terugkomt? Lachend: "Ik ga wel weer korfballen, maar of dat in de selectie is, weet ik niet. Mijn vriend is voetbalcoach en ook vaak weg op zaterdag. Met een kleine erbij wordt dat toch lastiger om dan zelf ook weg te zijn.”

Zonder Van Kammen wacht De Wâlden komend weekend weer een topper. Dan moet Hoogkerk het kind van de rekening worden.