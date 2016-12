KC De Pein verspeelt een punt tegen VZK

OPEINDE - KC De Pein mocht in de laatste wedstrijd van 2016 aantreden tegen VZK/Donkerbroek 1. De bezoekers uit de Haule stonden één punt voor op de ranglijst en beide teams zijn de laatste jaren aan elkaar gewaagd. Met een goed gevulde tribune werd er een mooie strijd verwacht, maar het duurde tot diep in de tweede helft voor de korfbalwedstrijd echt los kwam. Het werd een remise.

In de eerste helft wisten beide teams de korf moeizaam te vinden ondanks veel goede kansen. VZK wist enkele strafworpen te missen, maar ook aan Peinder zijde werden opgelegde kansen maar mondjesmaat verzilverd. De ruststand werd bepaald op een schamele 5-5 waarbij de kleedkamers werden opgezocht voor de nodige aanscherping.

Het duurde vervolgens nog een dikke tien minuten voordat de wedstrijd vorm begon te krijgen. Janna Plantinga tilde de stand met twee treffers naar 9-7 en VZK kon geen kordaat tegenoffensief leveren. Door nog enkele treffers van de Peinder dames Mariska Boonstra en Dagmar Rozema werd het gat zelfs vier punten op 12-8 en vervolgens 13-9. Met nog een kleine vijf minuten op de klok een voorsprong die uitgespeeld kan worden. De balde tolde echter net de andere kant op en elke minuut kwamen de bezoekers een puntje dichterbij. Toen in de slotminuut de 13-13 werd aangetekend floot de scheidsrechter voor het einde en zag De Pein een punt verloren gaan.

De Pein gaat hierdoor onderin de middenmoot de kerstdagen in waar een overwinning meer ademruimte had geboden. Om aanspraak te maken op een positie hoger op de ranglijst zal het spelletje wat stabieler gespeeld moeten worden. In 2017 zal als eerste de verrassende koploper WSS bestreden moeten worden in Oude Pekela, een zwaar te nemen vesting an sich.