Kampioen bandstoten Drachten

DRACHTEN - Het clubkampioenschap bandstoten van BC DC Drachten werd gewonnen door Jaap Knol. Voor dit jaarlijkse toernooi hadden zich 24 deelnemers aangemeld.

Na de voorronden, met drie partijen van sets van tien caramboles voor iedere deelnemer, plaatsen zich de zestien beste spelers voor de knock-out ronden. Zoals elk jaar vielen in de voor- en knock-outronden ook nu weer een aantal titelkandidaten af. Uiteindelijk plaatsten zich er vier voor de finales. In de halve finale was Sijtze van der Molen te sterk voor Joop Wolters. De finalepartij was een spannende aangelegenheid, waarin Jaap Knol nipt won van Albert Hoekstra.