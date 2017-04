DRACHTEN - Maandag 24 april, in de meivakantie, organiseert Jonger Oranje in samenwerking met de scouts van sc Heerenveen de Jonger Oranje Talentendag. Hier gaat Jonger Oranje op zoek naar het voetbaltalent in de provincie Friesland en omstreken. Locatie van deze plezierige voetbaldag is het complex van Drachtster Boys aan de Postlaan 5.