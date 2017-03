Joeke de Vries naar ONT

OPEINDE - Met ingang van het seizoen 2017-2018 verruilt aanvaller Joeke de Vries zaterdageersteklasser BCV uit Burgum in voor derde klasser v.v. ONT.

De 26-jarige inwoner van Garyp is een snelle en veel scorende aanvaller die opgroeide bij V & V '68. De laatste seizoenen speelde Joeke de Vries bij BCV in eerst de tweede klasse en daarna drie seizoenen in de eerste klasse. Succesvolle seizoenen onder leiding van trainer Uilke Damstra, inderdaad, de huidige hoofdtrainer van v.v. ONT.

Joeke kiest voor een nieuwe prikkel en treedt in het komende seizoen aan in het geel-zwart van derdeklasser v.v. ONT. De Opeinders doen dit seizoen volop mee om de podiumplaatsen in de derde klasse B.