Jeugd Be Quick Dokkum kampioen op Diamant BINNEN toernooi

DRACHTEN - Zaterdag 17 december kruisten drie categorieën MO's de degens tijdens het Diamant BINNEN toernooi. MO 11, MO13 en s'middags tien ploegen van MO15 die zorgden voor een enorme apotheose.

VIOD MO11 moest in de laatste wedstrijd winnen van Marum MO11 1, maar zij speelden gelijk. Daarmee was Marum MO11 1 de terechte winnaar VIOD MO11 derde.

In poule A waren er drie ploegen die het elkaar lastig maakten, Drachten MO15 1, Marum MO15 1 en VIOD MO15. Marum verloor van Drachten, Drachten verloor van VIOD dat alles won en dus eerste werd in de poule. Tweede werd Drachten MO15 1.

In poule B werd het een gevecht tussen Be Quick Dokkum MO15 en Drachtster Boys MO15 2. Drachter Boys had de beste papieren, maar verloor de laatste wedstrijd van Feanstars MO15 en Be Quick D. MO15 won hun laatste wedstrijd met 4-0 van Marum MO15 2. Dus op doelsaldo kwam Drachtster Boys MO15 2 in de kleine finale en Be Quick Dokkum MO15 in de grote finale.

De kleine finale was een echte 'stadsderby', Drachtster Boys tegen Drachten. Drachtster Boys scoorde 1-0, maar de wilskracht van Drachtster Boys MO15 2 moest het afleggen tegen de wat betere voetbalsters van Drachten MO15 1 die daardoor terecht wonnen met 1-2.

De grote finale was meer een 'streekderby'; Dokkum tegen Driezum. Een zinderende finale met het betere spel van VIOD MO15 tegen het onverzettelijke spel van de Dokkummer meiden. Eén kans voor Be Quick Dokkum MO15 betekende de 1-0 voor Be Quick. Wat de Driezumers ook probeerden, ze kwamen er niet meer door. Be Quick Dokkum MO15 werd onder het gejuich van 200 toeschouwers kampioen van het Diamant BINNEN toernooi voor de MO15 categorie.