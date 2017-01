Jazzdansprijzen Dans Studio Drachten

HOLWERD - De Fries kampioenschappen solo's jazzdans werden zaterdag gehouden in Holwerd. Dans Studio Drachten was hier ook met haar danseressen en won prijzen in de verschillende categorieën.

Deelneemsters laten in 1.00 tot 1.50 minuut zien wat ze kunnen qua techniek, dansant, uitstraling en uithoudingsvermogen. Haren strak, keurig in danspakje strijden ze tegen verschillende jazzdanceverenigingen uit Friesland.

In de categorie 13-14 jaar B-lijn werd Lody Aerts Fries kampioen met een puntentotaal van 7.45 In de categorie 15 + A-lijn werd Marieneke Mulder tweede met een puntentotaal van 25.05 In de categorie 8+ verdiende Vivian Bui een derde plaats met 7.15 punten.