Jayda Kailola Fries kampioen

SNEEK - De Friese kampioenschappen werden afgelopen weekend verreden in Sneek.

Jayda Kailola van de Heideruters uit Harkema werd met haar pony Amber Fries springkampioen in de klasse L/AB. Zij plaatst zich voor het Nederlands kampioenschap in Ermelo.

Mattie van der Tuin won met haar pony Prince een vijfde prijs in de klase B/DE. Kim Spinder won met haar paard Belarouch een vijfde prijs in de klasse L. Jisca Hut won in Roden de klasse L met haar paard Deportivo la Carunja.

Dineke Veenstra won met haar pony Anjershof Peggy een derde prijs in de klasse B/DE

en met haar pony Kitty de eerste prijs in de klasse L/AB.