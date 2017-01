Jappie Meetsma Smallingerlands kampioen driebanden

DRACHTEN - Het zevende MOS driebanden kampioenschap van Smallingerland werd zaterdag gewonnen door Jappie Meetsma van de biljartclub ‘t Trefpunt in Boornbergum. Voor het toernooi schreven zich 32 spelers in van 9 van de 17 biljartclubs uit Smallingerland. Deze speelden in de voorronden in acht poules van vier.

Het toernooi wordt bij toerbeurt door de Smallingerlandse biljartclubs georganiseerd. Dit jaar door ‘De Draitpoedel’ die hiervoor uitweek naar de biljartzaal van @Holdert. Dit omdat de club beschikt over twee biljarts, waardoor het toernooi over twee dagen uitgesmeerd zou moeten worden, of er moesten twee biljarts bij geplaatst worden. Financieel bleek dit niet haalbaar.

Spelers en publiek geven de voorkeur aan een eendaags toernooi. Voorzitter Jelle de Jong van ‘De Draitpoedel’ was daarom zeer content met de accommodatie in @Holdert. ‘Het publiek kan de partijen prima volgen en hier is het goed geregeld’. Voorzitter Harm Vaartjes van ‘t Trefpunt’ in Boornbergum heeft een andere mening. ‘Want’, zegt hij, ‘het houden van het toernooi in de buitendorpen is een stimulans voor de biljartsport. Ook deze clubs moeten het toernooi kunnen organiseren’.

Zoals elk jaar waren er ook nu weer verrassingen. Zo ging eerdere toernooi winnaar Albert Kooistra er al in de voorronden uit. Voor de kwartfinale, die volgens het afvalsyteem werd gespeeld, plaatsten zich de poulewinnaars Jappie Meetsma (‘t Trefpunt), Steven van de Berg (N-Joy), Jan Hylkema (De Wringe), Eppie Betten, Jitze Wijbenga, Sietze van der Molen (BC Drachten), Hans Veugelers (Cue Action/BC Drachten) en Ferdy de Graaf (Bolsje Boarters).

Kwartfinalisten werden Meetsma, van de Berg, Hylkema en Betten. De finale tussen Meetsma en Hylkema werd een op een hoog niveau, met Hylkema die een 3-0 voorsprong en Meetsma die vervolgens het initiatief overnam en de winnaar van twee jaar geleden in tien beurten met 4-10 klopte. De winnaar: ‘Dit is bizar. Ik ben een librespeler. Ja, ik bleef rustig in de finale, want het is maar een spelletje’. Na Bouke van der Woude is Jappie Meetsma de tweede kampioen uit Boornbergum.

De verenigingsprijs werd in de wacht gesleept door BC DC Drachten. Wedstrijdleider Fokke Keuning zorgde voor een vlot verloop.