Indoor Drachten biedt naast springsport entertainment

DRACHTEN – Indoor Drachten bood de afgelopen twee weken springsport op het hoogste niveau. Het paardensportevenement in het Fries Congrescentrum wil daarnaast amusement brengen, om nog meer bezoekers te trekken. “De paardensport staat centraal en we willen zoveel mogelijk topruiters binnenhalen, maar we willen ook entertainen. Daardoor wordt het evenement mede aantrekkelijk voor mensen, die geen kenner zijn van de paardensport en zo hiermee kunnen kennismaken”, zegt Emmy Poppelaars van de organisatie.

Door Jelle Jeensma

Shows zijn een vast onderdeel van het concours geworden. Voor de paardensportveiling trad zanger Jelle B zaterdagavond op, om sfeer te creëren in de hoofdpiste. Het Shetland Grand National Team gaf vrijdagavond een demonstratie in het goed bezochte Fries Congrescentrum. Het Grand National Team is een team van ruitertjes in de leeftijd van zes tot veertien jaar die spectaculaire shows geven op grote evenementen met Shetlandpony’s.

De bezoekers waarderen deze showelementen, die iets toevoegen aan de vele springrubrieken. “Het publiek wordt steeds kritischer en daarom willen we wat extra’s bieden, zodat het evenement voor meer mensen het bezoeken waard is. Als de shows aanslaan willen we meer amusementsonderdelen aan het programma toevoegen”, vertelt Poppelaars. Voor de Grote Prijs CS 13 werd zondag nog een show met Friese aanspanningen gehouden.

Hoger prijzengeld

Indoor Drachten legt het accent op de springsport. Die keuze is bewust gemaakt door de organisatie. “De publieke belangstelling voor de dressuur liep terug en enkele grote namen lieten het afweten. Daarom richt de organisatie zich op het springen. Het prijzengeld is dit jaar weer hoger dan vorig jaar. Voor alle rubrieken is dit jaar 225.000 euro aan prijzen uitgetrokken. Ook door onze ruim tachtig sponsors is dit mogelijk. Daarnaast krijgen we ondersteuning van meer dan honderdtwintig vrijwilligers.”

Volgend jaar wil de organisatie een nog hoger prijzengeld uitreiken. Het sterk bezette internationale deelnemersveld moet dan nog meer grote namen bevatten. Poppelaars: “Jeroen Dubbelman deed dit jaar niet mee, omdat hij verplichtingen had in het buitenland. Maar hij rijdt graag in Drachten.” Springruiter Peter Fredricson uit Zweden, winnaar van het zilver op de Olympische Spelen in Brazilië, liet zich wel in Drachten zien. “We willen zoveel mogelijk springruiters aantrekken die in de top vijftig van de wereldranking staan”, aldus Poppelaars.

De organisatie is tevreden over de publieke belangstelling in de afgelopen twee weken. “Het concours wordt steeds beter bezocht. In de tweede week, als de toppers aan de start komen, kan het bezoekersaantal nog hoger, daarom staan de shows ook in de slotweek op het programma.”