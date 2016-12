Heideruters in vorm

DALERVEEN/FRANEKER - De Heideruters uit Harkema waren in vorm op concoursen in Dalerveen en Franeker.Joke Bakker reed met Time-Out naar twee eerste prijzen in de klasse Z/DE op concours bij de Dalerveense ruiterdagen.

Zondag streden de ponyruiters op Rabo Jumping Franeker. Mattie van der Tuin won met Prince de klase BB/DE met 83,3 stijlpunten. Dineke Veenstra en Kitty wonnen een tweede prijs in het klassiek parcours klasse L/ABC, in het tweede parcours direct op tijd reed de combinatie wederom naar de tweede prijs. Ylse van der Veen reed naar de derde prijs met King Diamond in de klasse M/CDE