Organisator Chris Jaasma van de 8 van Drachten:

“Hardloopevenement biedt meer dan noordelijke toppers”



DRACHTEN – Liefhebbers van hardlopen hebben de datum natuurlijk al in hun agenda genoteerd: op 11 juni staat het grootste eendaagse sportevenement van Drachten op de kalender. De Rabo 8 van Drachten, van Beetsterzwaag naar Drachten, trekt ieder jaar honderden lopers en duizenden bezoekers. Chris Jaasma uit Drachten is vanaf het begin betrokken geweest bij de organisatie.

Door Jelle Jeensma

“De maandenlange voorbereiding vind ik nog mooier dan de wedstrijd zelf. Onze organisatie is gestroomlijnd en daardoor ontstaat er op de wedstrijddag geen stress. Honderdtwintig vrijwilligers zorgen dat het evenement vlekkeloos verloopt”, vertelt Chris Jaasma.Het regelen van zo’n groot evenement is geen sinecure, maar Jaasma is een geboren organisator en heeft al vaak met het bijltje gehakt. “De gemeentes Smallingerland en Opsterland en Smallingerland werken goed mee en ook is er afstemming met de politie en andere hulpverleners. De verkeerswegen moeten worden afgezet van het startpunt in Beetsterzwaag tot de finish op het Kiryat Onoplein in Drachten. In Beetsterzwaag zijn in de omgeving van het startpunt een aantal straten tijdelijk niet bereikbaar met de auto. Daarover hebben we nog nooit een wanklank gehoord. Na de wedstrijd zorgen we ervoor dat de wegen weer snel toegankelijk worden.”

Inschrijving tot en met 21 mei

De 8 van Drachten is aan zijn dertiende editie toe. Impala uit Drachten is feitelijk de organiserende vereniging van het hardloopevenement, Chris Jaasma ondersteunt Impala. Hij zorgt er onder andere voor dat het parcours wedstrijdklaar is en alle inschrijvingen van de deelnemers worden verwerkt. Niets wordt aan het toeval overgelaten. “Onderweg hebben we twee waterposten, waar lopers kunnen drinken. Deelnemers die de finish hebben bereikt kunnen nu ook worden gemasseerd. Fysio De Kolken is te vinden in de verzorgingshoek.”

Sinds begin dit jaar kunnen lopers zich inschrijven voor de 8 van Drachten. Jaasma: “Op dit moment hebben we al vijftig procent meer inschrijvingen dan vorig jaar. De inschrijving stopt als er 1200 deelnemers zijn. Ze kunnen zich tot en met 21 mei inschrijven”. Als er meer inschrijvingen zijn dan 1200 wil de organisatie bekijken of ook zij kunnen starten. “Melden zich meer lopers, dan moet het vervoer worden geregeld. Op de dag van het evenement kan niet meer worden ingeschreven”.

Dit jaar is er een nieuw element aan de wedstrijd toegevoegd. “Een extra tijdswaarneming registreert de tussentijden na vijf kilometer. Dat levert een mooi ijkpunt voor de lopers op”. De strijd bij de wedstrijdlopers wordt waarschijnlijk beslist door twintig toppers bij de dames en heren uit het Noorden. Jaasma: “Lopers doen graag mee aan de 8 van Drachten. Het is een parcours in een mooie omgeving met weinig bochten. Dit evenement biedt meer dan alleen de noordelijke toppers.”

Opbrengst loopshirts voor Hersenstichting

Drachtster middenstanders koppelen het goededoelenproject ‘Kr8 van Drachten’ aan het loopevenement. Voor een tientje extra inschrijfgeld steunen deelnemers een goed doel. Deze keer is dat de Hersenstichting. Zij krijgen dan een speciaal loopshirt. Aanmelden kan bij de inschrijving voor de 8 van Drachten. De Kr8 van Drachten wordt georganiseerd door Veneboer Sport, accountants- en advieskantoor Bentacera en Defenz Advocaten.

Naast de acht kilometer is er een jeugdmijl (1600 meter) voor kinderen. “Op de scholen wordt daarvoor al druk getraind. We verwachten vijfhonderd schoolkinderen voor deze afstand”, zegt Jaasma. Ook is er weer een bedrijvenloop. “Hoofdsponsor Rabobank doet zelfs mee met drie ploegen”, weet Jaasma.

Clinics hardlopers en wandelaars

Gevorderde hardlopers die vijf kilometer kunnen lopen en zich willen voorbereiden voor de acht kilometer kunnen meedoen aan een clinic op vrijdagavond 28 april. Opgave en informatie via info@8vandrachten.nl

Ook staat in het kader van de 8 van Drachten een wandeltocht op het programma, die start bij het clubhuis van AV Impala, aan de Sportlaan 11 in Drachten. De afstanden zijn 8, 16, 24, en 32 kilometer. Wandelaars kunnen meedoen aan clinics op 10, 17, 24 en 31 mei van 19.00 tot 20.15 uur. Informatie en aanmelden via de mail: wandelen.avimpala@gmail.com.

Meer informatie over het evenement is te vinden op www.8vandrachten.nl