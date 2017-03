Goud voor Dans Studio Drachten

URK - In Urk was zaterdag de derde voorronde van de Noord-Nederlandse kampioenschappen in Urk. De zeven demoteams van Dans Studio Drachten deden mee en pakten onder andere een gouden medaille.

Het was de eerste voorronde voor de categorie Showdance waar vijf teams aan deelnamen.

Het was een succesvolle start van dit seizoen. Als eerste zijn geëindigd het team Passion onder leiding van Nicole Alkema en Yvonne Ruiter in de categorie Showdance. Tweede werden de Mini Starts onder leiding van Nicole Alkema. In deze categorie zijn de jongste danseressen 6 jaar.

De derde prijs was voor het team Majestic Girls in de categorie Showdance gevorderd tot en met 12 jaar onder leiding van Yvonne Ruiter, met het thema Jungle Book. De vierde prijs was voor het hiphopteam tot en met 12 jaar Rewind onder leiding van Naomi de Wreede. De vijfde prijs ging naar Dreamgirls onder leiding van Annabelle Kattouw in de categorie Showdance beginners tot en met 12 jaar. De zesde plaats - waarbij je wel punten maar geen beker ontvangt - ging naar Lacrimosa. Dit is het Showdanceteam gevorderden 16+ en hiphopteam High Voltage.

zaterdag kunt u de dames ook zien optreden tijdens de Ernst en Bobbie show in Drachten. Tevens ‘s avonds met Lytse Hille. Voor meer info zie website www.dansstudiodrachten.nl of Facebook site.