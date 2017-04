Gemakkelijke zege KC de Pein

GOUTUM - KC De Pein speelde zondag in Goutum tegen Wêz Warber en Fluch. Bij het vorige treffen wist de Peinder ploeg haar punten thuis te houden middels een ruime marge, maar na het verlies van afgelopen week tegen Stadskanaal wilde de formatie er niet te licht over denken.

Koop van der Velde schoot vanaf het begin met scherp en opende vlot de score in de eerste minuten van de wedstrijd. Met prima samenspel wisten de Peinders de score uit te breiden tot 0-5.

De tegenstander wist vervolgens ook de korf te vinden, maar kon niet in het tempo meescoren. Dit resulteerde in een 5-11 ruststand in het voordeel van het Peinder vlaggenschip.

Janna Plantinga verving Hendrike Veenstra in de tweede helft die te veel problemen ondervond met de graszode. Het tweede bedrijf leek een kopie van de eerste waarbij de heren van de Pein in stelling werden gebracht door de sterk steunende dames en een algeheel beweeglijk samenspel. De thuisploeg kon het de Peinders niet meer moeilijk maken en daarmee was de overwinning voor De Pein. Eindstand 12-23.

Komende zondag treft De Pein Moedig Voorwaarts, thuis op het Douwekamp. Bij winst kan de Peinder formatie even twee zondagen rusten in de strijd om het kampioenschap.