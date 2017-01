Geen winst DraGor

DRACHTEN - De waterpoloheren van DraGor uit Drachten lieten de winst glippen tegen De Watervlo.

In de derde periode pakte DraGor eindelijk de leiding in de wedstrijd. Door de stevige press in de tweede lijn door de Watervlo kreeg Dean Damstra twee keer de ruimte op de midvoorpositie en hij maakte daar ook dankbaar gebruik van door de bal achter de keeper te schieten. Ook hield Mitchell van den Adel het hoofd koel tijdens de man-meer waardoor hij en Magchiel Groen beiden konden scoren.

In de laatste periode werd de druk teveel voor DraGor. De kleine fouten in de verdediging werden direct afgestraft door de Watervlo. Het lukte DraGor niet om het spel van de derde periode voort te zetten en had moeite met scoren. Dit zorgde ervoor dat de Watervlo weer bij kon komen en DraGor de overwinning uit handen nam:12-12.

Doelpuntenmakers: Magchiel Groen 4, Mitchell van den Adel 4, Dean Damstra 2, Foppe de Haan 1, en Jelmer Groen 1.