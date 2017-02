Futsal Dragten overrompelt REUZ

DRACHTEN - De zaalvoetballers van Futsal Dragten schoten vrijdag uit de startblokken tegen REUZ. Binnen zes minuten stond het 3-0.

De thuisclub speelde goed en agressief. Toen het in de tiende minuut ook nog 4-0 werd, konden de drie punten al bijna worden bijgeschreven. De wedstrijd was met een 5-0 ruststand eigenlijk al gespeeld.

REUZ kwam in het begin van de tweede helft ook beter uit de startblokken. Een vrije trap in de negenentwintigste minuut leidde tot 5-1. Enkele halve kansen voor REUZ deed de stand niet veranderen en toen Dragten met nog tien minuten te spelen was uitgelopen naar 7-1, was het voor REUZ duidelijk dat er opnieuw geen eer te behalen viel. Toch werd er enkele minuten voor tijd nog gescoord door de gasten en klonk er een applaus vanaf de tribune bij deze voor Dragten broodnodige 7-2 overwinning.

Futsal Dragten staat nu achtste in de topklasse F.