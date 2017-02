Futsal Dragten krijgt te weinig tegen Urk

DRACHTEN - Futsal Dragten was vrijdagavond gastheer voor de zaalvoetballers uit Urk. Nog maar weinig mensen twijfelen nog aan het aanstaande kampioenschap voor de Urkers, maar dat wil niet zeggen dat de rode loper zomaar wordt uitgelegd.

En die loper lag er zeker niet in sporthal De Drait. Futsal Dragten ging, net als de week er voor tegen het Drentse REUZ, ambitieus van start. Toen werden de gasten uit Vries overrompeld met fel en ambitieus spel, wat uiteindelijk leidde tot een 7-2 overwinning. Met die wedstrijd in het achterhoofd begon Dragten vol goede moed aan de wedstrijd en al in de eerste minuut had zomaar de 1-0 kunnen vallen.

Beide ploegen zochten regelmatig naar openingen, maar die werden vooralsnog niet gevonden. Tot de negentiende minuut. Aanvoerder Aaron Tahaparij vond bij de achterlijn een schier onzichtbaar gaatje tussen doelpaal en keeper en via de tweede paal verdween de bal in het doel: 1-0. Maar lang kon Dragten niet genieten van de voorsprong, want ruim een minuut later was de stand al weer gelijkgetrokken. De Dragtster verdedigers kregen de bal niet weg en met een intikker zorgde Urk voor de 1-1. Vlak voor rust kwam Urk met enig fortuin zelfs op voorsprong. Een afstandsschot werd onderweg van richting veranderd en liet keeper Marnick Dam kansloos.

Na de korte pauze was eenzelfde beeld te zien. Futsal Dragten had een optisch overwicht, maar verzuimde dit om te zetten in doelpunten. In de negenendertigste minuut profiteerde Urk van een overtalsituatie, na geel voor Dennis Hardenbol. Een hard schot werd feilloos binnengeschoten en de 1-3 stond op het bord.

Urk gooit met counter wedstrijd in het slot

Toch ging Dragten niet bij de pakken neerzitten. Men trok vol ten aanval en zelfs keeper Dam ging mee naar voren. Urk werd teruggedrongen tot ver op de eigen helft en het wachten was op de aansluitingstreffer. Helaas voor Dragten werd enkele keren paal en lat getest en met een counter gooide Urk de wedstrijd in het slot: 1-4. Ook daarna had Dragten nog tweemaal pech met een knal op de paal, maar Sander Germeraad wist in de zevenenveertigste minuut het net te vinden en voor 2-4 te zorgen. In de slotseconden doelpuntte Urk nog, waardoor er een 2-5 eindstand genoteerd werd.

Coach Luchien Eding was uiteraard teleurgesteld. "Hoe vaak hebben we de paal geraakt? Vier, vijf keer? En als we maar de helft van de kansen hadden benut, was er geen vuiltje aan de lucht geweest. Nu sta je met lege handen."

Ook bij Urk was het besef, dat men enig geluk had gehad. "Een gelijkspel zou wel redelijk zijn geweest", aldus een van de spelers. Urk stevent door deze overwinning af op het kampioenschap, mede door puntenverlies van de naaste concurrenten. Voor Futsal Dragten worden het spannende weken om niet beneden de rode streep te belanden. Met een uitwedstrijd tegen 'buurman' Futsal Marum komende vrijdag is het zaak om de drie broodnodige punten mee naar huis te nemen.