Futsal Dragten beslist spannend duel tegen Futsal Cambuur

DRACHTEN - De tweede seizoenshelft begon afgelopen vrijdag voor Futsal Dragten met een thuiswedstrijd tegen Futsal Cambuur uit Leeuwarden. De thuisclub kwam de hele wedstrijd eigenlijk nauwelijks in de problemen, maar hield het spannend tot en met de laatste seconde: 4-3.

Het was al vrij snel duidelijk dat de gasten uit de Friese hoofdstad niet van plan waren om er een wervelende show van te maken. Men probeerde rustig op te bouwen, zoekende naar de spitsen, maar Dragten was daarvoor gewaarschuwd. Achterin stond het goed en ondanks enkele speldenprikken raakte men niet in paniek.

De eerste grote mogelijkheid was voor Dragten in de vijfde minuut en dat leverde ook meteen een prima doelpunt op. Marco Braaksma bediende aan de rechterkant Mark Kooistra, die vervolgens de bal doorgaf aan Sander Germeraad: 1-0.

Cambuur probeerde hierna het tempo te verhogen en kwam er ook gevaarlijk uit. Keeper Jan Sander Woudwijk wist zijn doel echter schoon te houden. Tot de negende minuut. Hij moest capituleren na een goede combinatie tussen twee aanvallers, waardoor de stand weer gelijk werd getrokken.

Cambuur trok zich weer terug op eigen helft en met deze speelwijze was het voor Dragten moeilijk om een gaatje te vinden. Een hard afstandsschot van Germeraad in de dertiende minuut werd nog weggebokst door de Leeuwarder keeper en uit de rebound kreeg Aaron Tahaparij de bal net niet onder controle. Twee minuten later was het wel raak. Het was opnieuw Germeraad die aanzette voor een schot, maar stiekem Tahaparij

bediende. Hij hoefde de bal alleen maar binnen te tikken: 2-1.

In de tweede helft was de eerste kans voor de gasten. Woudwijk voorkwam echter met een prima duik de gelijkmaker. Cambuur leek niet al te veel krachten te willen verspelen en probeerde met snelle counters de overkant te bereiken. Daarin slaagde men niet erg, maar ook Futsal Dragten kon niet echt potten breken. Men was zoekende naar combinaties om zo richting vijandelijk doel te trekken, maar verdedigend stond het

bij Cambuur ook prima.

Toch kwam de 3-1 er. Tim Hof wist Aaron Tahaparij te bereiken, die zijn tweede van de avond liet aantekenen (38e). Twee minuten later kwam Mark Kooistra bij de tweede paal een teenlengte tekort voor de 4-1 en ook Dennis Hardenbol miste de bal op dezelfde plek op een haar na.

Plotseling stond de 3-2 op het bord. Cambuur bracht minuut met een afstandsschot de spanning weer terug en even was het schrikken aan Dragtster zijde. Vijf minuten voor het einde knalde Sander Germeraad de bal uit een vrije trap snoeihard tegen de touwen en tilde de marge weer naar twee. In de slotminuut wist Cambuur nog dichterbij te komen, maarde tijd was tekort om eventueel nog met een resultaat naar huis te

keren.

Aanvoerder Aaron Tahaparij was na afloop gematigd tevreden. "De winst is zeker terecht, maar we hebben weer veel kansen nodig om tot scoren te komen. Deze drie punten waren hard nodig en dus zijn we tevreden."