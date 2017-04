Funwedstrijd voor DGC Drachten

URETERP - De recreanten van DGC uit Drachten schitterden zaterdag op de funwedstrijd in Ureterp. Voor velen was het de eerste keer dat zij meededen aan een wedstrijd, dit bracht uiteraard de nodige spanning met zich mee.

Deze zenuwen kon er uit gesprongen worden in het fun gedeelte waar de deelnemers konden turnen op tumblingbanen en andere materialen. Naast het fun- gedeelte werden de deelnemers beoordeeld op drie onderdelen namelijk, brug, langemat en sprong. Het was een schitterende dag voor DGC, er werd volop genoten door de deelnemers, trainers en het publiek. Alle deelnemers werden beloond met een zilveren medaille voor hun inzet en goede prestaties. Er waren ook deelnemers die er bovenuit sprongen, zij kregen hiervoor een gouden medaille.

In de eerste ronde kregen Hylke Woudwijk, Max ten Hoor en Esra Anouk Bargerbos een gouden medaille omgehangen. In ronde twee werden Senna Bergman en Nejla Dedic beloond met een gouden plak. Ook in de laatste ronde wederom succes voor DGC. Er werd goud binnengehaald door Melanie Bergsma en Sanne Stultiens. Dit was een mooie afsluiting van een prachtige dag met veel enthousiasme en sportiviteit.