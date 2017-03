Froconsur Squash Drachten landskampioen



DRACHTEN - Door een beslissing van de Squash Bond Nederland is het eerste herenteam van Centre Squash Drachten toch de kampioen van de Eerste Divisie geworden in plaats van Victoria Rotterdam.

Drachten en Rotterdam gingen tot het bittere einde gelijk op in de competitie. Waar Drachten de betere papieren had, wist Rotterdam de laatste en beslissende onderlinge strijd te winnen. Nadat Squash Utrecht na de laatste ronde reglementair bestraft is door de Squash Bond werden de punten opnieuw geteld en bleek Froconsur Squash Drachten 1 net als Rotterdam uit te komen op 89 punten. Hierdoor is Drachten toch de kampioen van de Eerste Divisie, omdat zij een beter game saldo hebben dan de Rotterdammers.

De Friese teammanagers Marchel Bardis en Sipke Wiersma hebben als doelstelling binnen nu en vier jaar het kampioenschap in de Eredivisie te behalen. In het eredivisieteam zullen regionale krachten de boventoon voeren. Het team zal worden aangevuld met nationale en internationale topsquashers. Van het huidige team zullen spelers als Glenn Keenan, Thijs Roukens en Derk Kuiper doorstromen naar het hoogst haalbare niveau. Payt & Smashing Squash Drachten 2 is landskampioen in de Tweede Divisie en zal hierdoor het stokje van heren 1 gaan overnemen in de Eerste Divisie. .