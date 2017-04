Friese titels voor judoschool Marco Oord, zilver Natascha Ausma

LEEUWARDEN - In het Kalverdijkje in Leeuwarden werd zaterdag voor de vijfentwintigste keer het Friese kampioenschap judo gehouden. Er werden door de judoka’s van judoschool Marco Oord tien prijzen behaald, waaronder vier Friese titels.

Rinske Spinder wist haar titel van 2016 te prolongeren, Faye Spinder wist na het behalen van de Noordelijke titel nu ook de Friese titel op te eisen. Jin Harms, Lars Maats, werden overtuigend kampioen door alle partijen met volpunt af te sluiten. Zilver was er voor Selmer van der Heide, Remco van der Wal en Rumaisa Ifrisan. Pietsje Kats, Sem Busman en Joas Jongsma werden derde.

Tijdens de Grandprix in Tbilisi (Georgië) wist Natascha Ausma haar eerste Grandprix medaille te behalen. De twintigjarige Lippenhuister, erelid van judoschool Marco Oord, wist in de partij om het brons de Zweedse Bernholm te verslaan in de klasse tot 70 kilogram.

Met deze derde plaats heeft ze weer punten behaald op weg naar Tokyo 2020.