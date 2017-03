Friese karateka's halen maximale score op KBN Vanencompetitie



LEEUWARDEN – Karateka’s uit Friesland hebben zaterdag mooie resultaten geboekt op de zeventiende wedstrijddag van de KBN Vanencompetitie Friesland in Leeuwarden. Leerlingen van karateclubs Kaihatsu uit Burgum, Satsumadori uit Drachten, Renshiryu/Sportschool De Leeuw uit Leeuwarden en Tensho uit De Westereen en Leeuwarden hebben de maximaal haalbare score van 90 punten gehaald.

Bij een vanencompetitie verzamelen deelnemers met ieder wedstrijdje punten. Een gewonnen partij levert twintig punten op, een verloren partij tien en een gelijkspel vijftien. Op een wedstrijddag verzamelen de deelnemers minimaal 50 en maximaal 90 punten. Alle deelnemers krijgen een diploma met daarop hun resultaat. Iedere keer dat een deelnemer een 100-puntengrens haalt, krijgt hij of zij bovendien een gekleurd vaantje.

De volgende karateka’s van Friese karatescholen hebben zaterdag de 90, 85 of 80 punten gehaald op één of meer wedstrijdonderdelen: Berat Türk, Colin Koopmans, Dave Kolk, Emma Tolsma, Jens van der Meij, Lucas Tolsma, Mila Vrieswijk, Sjoerd Bouma, Sylvia Jonkman, Tabe Kleinhuis, Jens de Vries, Marenthe de Vries, Sander Boersma, Mark Hartkamp, Stefan Jager, Christiaan van der Boon, Lana de Jong.

Aan deze editie van de KBN Vanencompetitie Friesland deden in totaal 110 karateka’s mee, afkomstig van karatescholen uit Burgum, Drachten, De Westereen, Leeuwarden, Hoogezand, Winschoten en Emmen. De organisatie was in handen van Hanneke Timmers en Michiel Commandeur van Kaihatsu Karate-do Burgum en Ronnie Oosting van Renshiryu/Sportschool De Leeuw.