Five Pack wint in Urk

URK - Na de overwinning op koploper Jugglers uit Enschede, moesten de basketballers van Five Pack uit Ureterp zaterdag naar Urk. Five Pack had een redelijk gemakkelijke avond en won na een uitstekend eerste kwart met 53-72 van Orca's.

Orca’s heeft dit seizoen slechts twee wedstrijden gewonnen, maar is een niet te onderschatten tegenstander. De meeste teams hebben het erg lastig in Urk en er wordt meestal ook niet dik gewonnen.

Five Pack schoot werkelijk uit de startblokken en na het eerste kwart stond er een stand van 9-34 op het scorebord. Mike Clarck wist regelmatig de bal te onderscheppen en scoorde 14 van zijn in totaal 27 punten in het eerste kwart. Jesse Hassell was erg actief in de verdediging en dit zorgde voor veel druk bij de tegenstander. De strijd leek toen al gestreden, maar zoals gebruikelijk gaf Orca’s niet op. In het tweede kwart speelde Orca’s zone, maar de Ureterpers wisten deze redelijk gemakkelijk uit te spelen. Ook junior Theo Groenwoud kreeg de nodige speelminuten en speelde een sterk tweede kwart. De ruststand was 25-51.

In het derde en vierde kwart werd er volop gewisseld en kregen alle spelers speeltijd.

Dit gaf Orca’s de gelegenheid om wat terug te doen. De Urkers wisten dan ook beide kwarten te winnen, maar de overwinning kwam nooit in gevaar. Eindstand 53 – 72. “Een zakelijke overwinning”, blikte Martijn Wielinga terug op de wedstrijd.

3 februari 20.45 uur speelt Five Pack in De Wier in Ureterp tegen The Valley Bucketeers uit Nijverdal.