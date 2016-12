Five Pack door 100 puntengrens

URETERP - Tegen het nog puntloze Basketiers ’71 uit Zevenaar scoorden de basketballers van Five Pack uit Ureterp meer dan 100 punten. Five Pack kampt nog steeds met een aantal blessures, maar kende een gemakkelijke avond. Voor het eerst dit seizoen werd de 100 puntengrens bereikt, eindstand 101-67.

Basketiers ’71 is een nieuwe, onbekende tegenstander in de landelijke tweede divisie. Five Pack kende een moeizaam begin. Aan de ene kant liepen de aanvallen goed, zo scoorde Jesse Hassell met twee prachtige lay-backs, maar aan de andere kant liet de Ureterper verdediging de tegenstander te gemakkelijk scoren.

Het eerste kwart eindigde met een kleine voorsprong voor Five Pack, 21-15.

In het tweede kwart speelden beide teams slordig en werd er veel balverlies geleden. Twee Five Packspelers raakten in foutenlast en moesten al snel naar de bank. Door de toch al kleine selectie kon er niet meer gewisseld worden.

Na de pauze schakelde Basketiers ’71 over op een zoneverdediging. Tevergeefs, want Michael Clarck, Ruben de Bie en Martijn Wielingen schoten met driepunters de zoneverdediging aan flarden. Ook Edo Slump wist met een aantal hoekshots de basket te vinden.

In het vierde kwart was Five Pack heer en meester. De voorsprong werd gestaag uitgebreid, terwijl de tegenstander op slechts twaalf punten werd gehouden, vooral door het uitstekende verdedigende werk van Raymond Krakou.

Met nog een minuut op de klok stond Five Pack op 98 punten en door drie van de vier vrije worpen te benutten kwamen de Ureterpers voor het eerst dit seizoen boven de 100 punten. Eindstand 101–67.

“Gezien de smalle selectie toch nog een ruime overwinning. De kater van de nipte nederlaag van twee weken geleden is op deze manier weer een beetje weggepoets", aldus gelegenheidscoach Klaas Sikkema.

De volgende wedstrijd is 10 december, 12.15 uur, tegen BVG 2 in Groningen.