Eerste prijzen jeugd Drachtsterpijl

LELYSTAD - HBV Drachtsterpijl deed zaterdag mee aan de winter 3D wedstrijd van HBS Artemis te Lelystad. Alle kinderen van de club hebben in hun in hun eigen klasse de eerste prijs behaald: Tygo Schermer, Fenno Stoelwinder, Levi Postma, Foke van der Veen, Elion Postma, Mark Canrinus en Sean Woldring. De senioren mogen nog even door oefenen

om zich klaar te stomen voor de 3D-Winteranimal op Texel.