Eerste prijs dansers Majestic Girls

WINTERSWIJK - In Winterswijk waren zondag de tweede voorrondes van de Koninklijke Nedrlands Gymnastiek Unie. Voor Dans Studio Drachten was het de eerste voorronde voor

zowel de showdance- als hiphopgroepen.

Er deden zeven teams mee met veel mooie resultaten. In een groot deelnemersveld ging de eerste prijs naar de Majestic Girls (tot en met 11 jaar) en was er een tweede prijs voor de Dream Grils (tot en met 11 jaar). Ook was er een tweede prijs voor het team Lacrimosa met the Huntsman 18 + gevorderd.

De andere teams zijn geëindigd binnen de toptien. Trainsters Annabelle Kattouw, Nicole Alkema, Naomi de Wreede en Yvonne Ruiter kijken zeer tevreden terug op deze voorronde