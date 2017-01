Eerste acromedailles SFK



Op 14 en 15 januari werden de eerste plaatsingswedstrijden voor de E en D lijn gehouden. SFK uit Drachtstercompagnie had op zondag tien deelnemende teams. Met een grote groep enthousiaste sporters wisten zij zich deze eerste wedstrijd prima te presenteren.

Het D-senioren trio Binnie van der Veen, Noa Hozeman en Anke Paulusma werd eerste. In de categorie mixpaar E senioren werden Leon Riddersma en Isa Bouman eerste.

In de middag behaalde het D junioren trio Silke Steendam, Hilde Koonstra en Brecht de Bruin een tweede plaats. In dezelfde categorie wisten Lianne Kuipers, Marijke Postma en Anna van der Veen de derde plaats te bemachtigen.

Bij de dames paren E-plus werden Tine de Wit en Benthe Koopmans tweede en Micheila Visser en Karlijn Slob werden derde bij de dames paren E junior.