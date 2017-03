Driebanders verspelen titel

BURGUM - De beslissende wedstrijd om het driebanden kampioenschap van de FFBC tussen de twee koplopers Burgum-A en Drachten-B werd gewonnen door de thuisclub: 18-14. De titelstrijd vond plaats in de nieuwe locatie van Burgum aan de Schoolstraat.

Door deze winst kon Burgum-A de kampioensvlag hijsen en moet het Drachtster team genoegen nemen met de tweede plaats. In Drachten won Burgum-B eveneens nipt (14 – 18) van Drachten-A. Daardoor eindigde het A-team op de laatste plaats.

Het was niet de week van de biljartclub uit Drachten, want ook de librewedstrijd voor de FFBC-competitie in Franeker tegen de Soos eindigde in een blamerende 20-12 nederlaag. In de eerste helft won alleen Eppie Betten een partij. Opvallend was dat Jaap Knol zijn twee partijen verloor met de hoge moyennes van 2.666 en 2.761. Ook in het libre is Burgum de kampioen.