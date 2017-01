Driebanden kampioenschap Smallingerland

DRACHTEN - Op zaterdag 21 januari wordt voor de zevende keer het MOS driebanden toernooi om het kampioenschap van Smallingerland gehouden.

De organiserende biljartclub De Draitpoedel houdt het toernooi, met 32 deelnemers, in @Holdert aan het van Knobelsdorffplein 121. De accommodatie van biljartclub DC Drachten. Leden van alle Smallingerlandse biljartclubs konden zich inschrijven voor dit toernooi. Het toernooi begint om 10.00 uur en is gratis toegankelijk.

Het eerste 20-beurten libretoernooi van 2017 van BC DC Drachten werd gewonnen door Marten Dam. Hij was de sterkste van de 24 deelnemers met een moyenne-overstijging van 54.89 procent. Martin Liefrink en Wim Bleize bezetten de tweede en derde plaats. Het werd niet een toernooi op hoog niveau, want maar tien deelnemers speelden boven hun moyenne. Martin Liefrink maakte de hoogste serie met 21 (+54.04 procent) caramboles, maar werd procentueel voorbij gestreefd door Sipke Zuidema, die in 1 beurt 61.993 procent van zijn moyenne realiseerde.