Drachtster titel op karatekampioenschap

DRACHTEN - De leden van karatevereniging Kyokushin Gym-Drachten/Ebert hebben zondag met succes deelgenomen aan het Open Nederlands kampioenschap full-contact karate in Drachten.

Dick van der Wal won al zijn vijf gevechten en is de nieuwe Nederlands kampioen

tot en met 15 jaar. Senna von Mansfeldt en Jerryn Jagersma behaalden beiden een tweede plaats en Mirthe Doornekamp werd derde.

Door zijn finaleplaats is Jerryn Jagersma toegevoegd aan de Nederlande delegatie

tot en met 17 jaar, die op zaterdag 8 april deel zal nemen aan het Europees kampioenschap in Roskilde in Denemarken.