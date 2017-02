Drachtster rugbyers winnen

DRACHTEN - Zondag stond de rugbywedstrijd tussen RC Drachten en ERC’69 uit Enschede op de planning. Een wedstrijd die Drachten moest winnen om nog kans te maken op handhaving in de competitie.

Met deze gedachte in het achterhoofd werd er vanaf het eerste fluitsignaal gevochten voor elke meter, Enschede liet zich overrompelen door het surplus aan fysieke kracht aan de kant van Drachten en binnen vijf minuten stonden de eerste punten op het bord in het voordeel van de thuispartij. Er werd bloed geroken, want na de kickoff drukte uitblinker Ynte Douma na een fabelachtige run over het hele veld nog een try.

Hierna liet Drachten de teugels wat vieren, wat resulteerde in een gelijke stand in de rust. In de tweede helft buitte Drachten het fysieke overwicht beter uit bij, wat zorgde voor een aantal mooie scores van captain Saco Beuckens en opnieuw Ynte Douma. Enschede wist nog een aantal keer terug te komen, maar gevaarlijk werd het niet, eindstand: 37-27.

Zondag wordt uit gespeeld tegen de nummer 5, RC Bulldogs uit Almere.