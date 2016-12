Drachtster Boys zet zegereeks voort tegen Gorecht: 3 – 1

DRACHTEN - Het leek er aanvankelijk niet op dat Drachtster Boys de wedstrijd tegen Gorecht ruim zou winnen. De gasten zetten met veel inzet overal druk en combineerden gemakkelijk in een hoog tempo.

Door de druk werden in de achterhoede van de Boys foutjes gemaakt die in de 5e minuut werden afgestraft door Roy Dobbinga: 1 – 0. Het gaf de gasten vleugels. Ze waren niet alleen gevaarlijk met hun combinatievoetbal, maar ook met vrije trappen die door lange inkomende verdedigers konden worden ingekopt. Drachtster Boys moest terug en dreigde overlopen te worden. Maar juist in die fase sloeg de thuisclub toe. Een pass van Rob Schokker werd door Nedzar Hassan prima afgerond: 1-1. Daarna was er sprake van evenwicht met van beide zeiden goed combinatievoetbal. Uit zo’n combinatie was het Rob Schokker die een voorzet van Paul Bergtop koppend scoorde: 2-1.

De wedstrijd werd in de 47e minuut beslist toen Jordy Kailie na een mooie solo hard inschoot: 3 -1. De thuisclub nam daarop gas terug, waarvan Gorecht leek te profiteren. Nick Jansen zag zijn kopbal echter op de lat zag eindigen. Gorecht kwam beter in de wedstrijd. Een aantal Boys-spelers vergaten dat voetbal een teamsport is. Te veel individuele acties voorkwamen een grotere zege. Doordat Gorecht aandrong, ontstond er voor de thuisclub ruimte die onvoldoende werd uitgespeeld. Het duel eindigde rommelig, maar de thuisclub bleef overeind en kon weer drie punten aan het totaal toevoegen.