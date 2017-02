Drachtster Boys wint met dubbele cijfers

DRACHTEN - De wedstrijd tussen de vrouwen van Pro Futsal Club en Drachtster Boys stond gepland op vrijdag 17 februari. Voor de Drachtster zaalvoetvrouwen opnieuw een belangrijke wedstrijd met het oog op de play-offs.

Na vijf minuten was het raak aan Apeldoornse kant. Een snelle counter werd afgemaakt door Sanne Amersfoort: 1-0. In de veertiende minuut kreeg Drachtster Boys hulp bij het maken van de gelijkmaker. Een voorzet van Sanne Bijlstra werd door Erika Koetsier in eigen doel geschoten: 1-1. Niet veel later tekende Jessie Prijs 1-2 aan. PFC deed direct wat terug en Sanne Amersfoort scoorde de 2-2, wat tevens de ruststand was.

Drachtster Boys kwam na rust een stuk beter uit de kleedkamer. Vera Veelers kon een voorzet van Esther van Toledo binnenschieten: 2-3. Esther van Toledo maakte vervolgens zelf de 2-4. Uit een corner van Marian Meijer scoorde Bernou Hijlkema de 2-5 en zij scoorde ook de 2-6. Een afgeslagen bal kwam daarna voor de voeten van Marian Meijer, die onberispelijk raak punterde: 2-7.

De Apeldoornse vrouwen probeerden het Drachtster Boys moeilijk te maken door met een meevoetballende keepster te gaan spelen. Esra van der Heide veroverde de bal en schoot van grote afstand over de keepende speelster 2-8 binnen.

De 2-9 kwam van Jessie Prijs die vanaf de zijkant de keepster passeerde. PFC deed zeven minuten voor tijd wat terug: 3-9. Bernou Hijlkema zette de dubbele cijfers op het scorebord; 3-10. Drie minuten voor tijd scoorde Drachtster Boys voor de laatste maal. Vera Veelers scoorde 3-11. PFC scoorde daarna nog driemaal in de laatste twee minuten, waardoor de eindstand 6-11 werd.