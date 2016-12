Drachtster Boys verspeelt ruime marge tegen FC Gelre

WEHL - Voor de zaalvrouwen van Drachtster Boys stond vrijdag de laatste competitiewedstrijd van dit kalenderjaar op het programma. In Wehl kwam Drachtster Boys op bezoek. Drachtster Boys verspeelde een ruime voorsprong.

Jessie Prijs scoorde 1-0 voor Drachtster Boys. Niet veel later scoorde Esra van der Heide de 0-2 op aangeven van Rianne Mulder. Met nog vijf minuten te spelen kwam Jessie Prijs goed voor haar tegenstander en stoomde op door het midden, om vervolgens hard onderkant lat de 0-3 binnen te schieten. Twee minuten voor tijd deed Angela van Rooij wat terug voor de thuisploeg. Uit een intrap schoot zij hard via de binnenkant van de paal raak.

Na de rust ging Drachtster Boys verder met waar het de eerste helft aan begonnen was; mooie combinaties en goed voetbal. Jessie Prijs werd gelanceerd en zij schoot de bal vervolgens beheerst in de verre hoek: 1-4. FC Gelre moest iets doen om meer grip te krijgen op de vrouwen uit Drachten en ging met de meespelende keeper spelen. Drachtster Boys had hier geen antwoord op en werd compleet overrompeld. Het werd 3-4 en later zelfs 5-4. De voorsprong was Gelre niet lang gegund; een minuut later kwam wederom Jessie Prijs naar binnen en schoot hard de 5-5 binnen.



Na de winterstop beginnen beide ploegen weer op vrijdag 13 januari. Drachtster Boys mag zich opmaken voor de uitwedstrijd bij Avanti/Keuning Advocaten.