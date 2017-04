Drachtster Boys verliest van Blauw Wit ‘34: 0-1

DRACHTEN - Het verliezende Drachtster Boys leek aanvankelijk tegen Blauw Wit op een simpele zege af te stevenen. Met veel inzet en fris aanvallend voetbal, een groot veldoverwicht en het creëren van kansen was het wachten op de eerste goal.

Die bleef echter uit door een stugge verdediging en goed keeperswerk van Karsten Waterlander. Wat de thuisclub ook probeerde, het lukte niet om de defensie van de Leeuwarders kapot te spelen. Zoals zo vaak viel de goal aan de andere kant. Uit een vrije trap, zo’n dertiig meter diagonaal voor het doel, schoot ex-betaald voetballer Bob Scheepers een zwabberbal in de richting van de verre hoek. Door een vreemde curve was doelman Richard Strijker kansloos: 0-1.

Drachtster Boys ging verder waarmee het bezig was: aanvallen en kansen creëren. Naarmate de wedstrijd vorderde werden de Drachtsters steeds onrustiger en de passes onzuiver. Direct na de goal leek debutant Djinn Keegstra met een snoeihard afstandsschot te gaan scoren. De keeper kreeg echter nog een vuist tegen de bal. Doordat het voetballend niet lukte, werden hoge ballen in het doelgebied gepompt. Maar alles werd voor de voorin geposteerde lange mannen weggekopt. Het leverde een aantal hectische taferelen op, maar geen doelpunten. Er was geen doorkomen aan.

Rob Schokker een Paul Bergtop werden nog gevaarlijk, maar wisten het net niet te vinden. Door deze nederlaag is Drachtster Boys gezakt naar de derde plaats op de ranglijst en heeft in de derde periode nu een achterstand van drie punten. Hierdoor komt de nacompetitie in gevaar.