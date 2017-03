Drachtster Boys overklast KTP Nieuw Roden

DRACHTEN - Vrijdag stond de topper tussen de zaalvoetbalvrouwenvan Drachtster Boys en KTP Nieuw Roden op het programma. Inzet voor deze wedstrijd was de tweede plaats in de competitie. Drachtster Boys won overtuigend.

Na een voorzichtig en afwachtend begin van beide ploegen, was het Jessie Prijs die in de zevende minuut de score opende: 1-0. Drie minuten later soleerde Esther van Toledo door de verdediging van KTP Nieuw Roden en punterde de bal hard achter keepster van der Meer; 2-0. Direct na de aftrap van KTP Nieuw Roden wist Sanne Bijlstra de bal te onderscheppen en Lotte Donath vrij voor het doel te zetten. Donath scoorde beheerst 3-0.

In de elfde minuut kreeg KTP Nieuw Roden een vrije trap op een aantrekkelijke positie. De inzet van Mariel Miedema werd door keepster Teuny Bosma verkeerd ingeschat waardoor de bal in de kruising belandde: 3-1.

Niet veel later was het wederom van Toledo die de solo inzette en de 4-1 aantekende. Nog geen minuut later was het Jessie Prijs die de 5-1 op het scorebord zette. KTP Nieuw Roden leek overdonderd door het goede spel van Drachtster Boys, maar kon vijf minuten voor rust toch iets terug doen. Grytsje van den Berg passeerde knap twee verdedigsters en schoot oog in oog met Bosma raak (5-2) en René Huizinga counterde snel en schoot de 5-3 binnen. De spanning in de wedstrijd leek terug te zijn. Een hoge voorzet van Lotte Donath werd fraai achterwaarts binnengekopt door Vera Veelers: 6-3. Dit was tevens de ruststand.

Na het spektakelstuk van de eerste helft begon Drachtster Boys gecontroleerd aan de tweede helft. KTP Nieuw Roden probeerde zichtbaar iets te forceren. Drachtster Boys liet KTP Nieuw Roden het spel maken. Hier wisten zij echter geen raad mee. Na twaalf minuten onderweg te zijn in de tweede helft zorgde Bernou Hijlkema, op aangeven van Vera Veelers, voor de eerste treffer na rust: 7-3. Het slotakkoord was voor Jessie Prijs. Na een goed uitgevoerde corner maakte Prijs haar dertigste treffer van dit seizoen: 8-3.