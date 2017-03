Drachtster Boys niet langs Olde Veste: 1-1

DRACHTEN - De achtervolging van Drachtster Boys op koploper HZVV liep, in eigen huis, een deuk tegen het op de derde plaats staande Olde Veste. Het werd een teleurstellende 1-1.

Het haperde bij de thuisploeg, doordat te veel spelers niet hun normale niveau haalden. Dat er veel op het spel stond leek zichtbaar door minder goede balcontroles en onzuivere passes. Door een minder goede veldbezetting van de thuisclub en het fel op de bal jagende Olde Veste, kwam de thuisclub niet tot goed combinatievoetbal. Ook scheidsrechter Oosting uit Niekerk hielp niet mee door heel veel te fluiten.

Beide teams openden door veelvuldig de lange bal te hanteren. Drachtster Boys had er aanvankelijk goed het oog in, tot de vijftiende minuut. Door niet resoluut uitverdedigen kon Sander Nijstad profiteren: 0-1. Lang kon Olde Veste niet genieten van de uitbundig gevierde voorsprong. Vanaf de aftrap werd Jorno Broeders weggestuurd, maar werd in het strafschopgebied onreglementair afgestopt. De penalty werd feilloos ingeschoten door Jordy Kaillie: 1-1. Zo was de stand binnen één minuut alweer in evenwicht.

Beide ploegen bleven veel strijd leveren, maar gescoord werd er niet meer. Kansen kwam er wel, maar een kopbal van Rob Schokker miste de juiste richting en een kopbal in de kruising van invaller Zeb Tjie a Nijem werd stijlvol gepakt door keeper Ton Holleboom. Olde Veste had het betere van het spel en kreeg kansen, maar doelman Richard Strijker toonde een betrouwbare sluitpost te zijn. Het gelijke spel was een afspiegeling van de verhouding in het veld.