Drachtster Boys naar landelijke bekerfinale

HEERHOGUWAARD - In Heerhugowaard werd vrijdag de halve finale van de landelijke beker gespeeld tussen de vrouwen van Reiger Boys en Drachtster Boys. Winnaar Drachtster Boys plaatste zich voor de finale op vrijdag 14 april in Amsterdam.

De wedstrijd begon enthousiast van beide kanten. Drachtster Boys maakte het spel en Reiger Boys zette hoog druk. De Drachtster vrouwen bleven rustig en konden hier goed onderuit voetballen. Dit resulteerde al na twee minuten in de openingstreffer. Een goede rush langs de linker zijlijn van Bernou Hijlkema werd vervolgd door een strakke voorzet. Sanne Bijlstra stond goed opgesteld en schoof de 0-1 binnen.

Reiger Boys wilde wat terugdoen en kwam er een aantal keer goed uit met mooi opgezette aanvallen. Drachtster Boys stond verdedigend goed opgesteld, waardoor Reiger Boys moeite had met het creëren van kansen. De kansen die de Heerhugowaardsters kregen werden onschadelijk gemaakt door Atty Eelkema, die zich dapper voor een schot wierp en de goed keepende Teuny Bosma.

Ruststand 1-2

Na acht minuten was het dan toch raak. Stefanie Gorter onderschepte de bal en schoot via de binnenkant van de paal de gelijkmaker binnen: 1-1.

Reiger Boys bleef hoog druk zetten en probeerde iets te forceren. De vrouwen uit Drachten leken niet onder de indruk en maakten goed gebruik van de ruimte die hierdoor ontstond. Lotte Donath gaf de bal diep op Sanne Bijlstra. Zij versnelde goed en na haar voorzet kon de bal worden binnengeschoten door Vera Veelers. De ruststand was hierdoor 1-2.

In de tweede helft stuur Esther van Toledo Bernou Hijlkema de diepte in, laatstgenoemde schoot de bal hard in de verre bovenhoek: 1-3. Niets bleef Reiger Boys bespaard in deze fase, want een minuut later was het Aaike Verschoor die de voorzet van Esther van Toledo zelf achter keepster Jacky Reus schoot en hiermee 1-4 maakte. Met nog acht minuten op de klok bleef Reiger Boys proberen om terug in de wedstrijd te komen. Met nog drie minuten op de klok was het Dominique Verweij die de 2-4 binnenschoot. Deze treffer kwam echter te laat voor de thuisploeg.

Finale tegen KTP Nieuw Roden

Op vrijdag 14 april mogen de vrouwen uit Drachten het in de landelijke bekerfinale opnemen tegen KTP Nieuw Roden. Deze noordelijke derby wordt in Sporthallen Zuid in Amsterdam gespeeld.