Drachtster Boys klopt koploper HZVV

MEPPEL/DRACHTEN - In de kwartfinale van het bekertoernooi moest Drachtster Boys het in Meppel opnemen tegen hoofdklasser MSC. De boys toonden karakter door een 2-0 achterstand in de slotfase van de wedstrijd op miraculeuze wijze om te buigen in een gelijke stand.

Rob Schokker scoorde in de tachtigste minuut, terwijl keeper Richard Strijker in blessuretijd snoeihard de gelijkmaker maakte. Doordat er in de verlenging niet werd gescoord moesten penalty’s de beslissing brengen. De eerste was raak, maar vervolgens belandden er twee op de paal, terwijl een vierde werd gemist. Dit betekende het einde van het bekeravontuur.

Competitiewinst tegen koploper

Drachtster Boys kan zich nu helemaal richten op de competitie. Ze deden dit met verve in de thuiswedstrijd tegen koploper HZVV. In de beginfase werden de boys teruggedrongen, zonder dat dit kansen opleverde. Daarna was het de thuisclub die de wedstrijd dicteerde met fris, aanvallend voetbal. Iedereen was scherp. De middenvelders toonden aan dat ze snel combinerend elkaar makkelijk kunnen vinden. Said Hassan had directer spelend met prachtige passes een groot aandeel in het overwicht. Het leverde weinig kansen op. Voor rust was de beste kans voor HZVV, na onnodig balverlies van Aziz Geyik. Ten koste van een corner werd het gevaar afgewend. Rob Schokker zorgde voor opluchting door de bal van de eigen doellijn te koppen. De beide sterke verdedigingen gaven geen krimp, waardoor de rust inging met 0-0.

Beslissende treffer

Na rust was het smullen voor het thuispubliek. HZVV werd helemaal zoek gespeeld. Voor zo’n wedstrijd komen de liefhebbers naar het voetballen. Het leverde voor de thuisclub een fors aantal kansen op. In de vijftigste minuut viel de bekroning met een juweel van een treffer. Mark Huizinga nam een loepzuivere vrije trap die zestig meter verder door Rob Schokker werd doorgekopt voor de voeten van Kevin Bakels, die beheerst scoorde: 1-0. HZVV ging nog meer in de aanval. Het leverde hen geen kansen op, maar de thuisclub des te meer.

De swung ging er even uit toen Said Hassan geblesseerd moest uitvallen. De boys herpakten zich vervolgens weer met goed voetbal en het creëren van kansen. Een wapen waren de vrije trappen van Huizinga en het doorkoppen van Rob Schokker. Dat er niet meer gescoord werd was een mirakel, want zowel Kevin Bakels als Jordy Kailie twee keer) en Rob Schokker misten alleen voor de keeper. Zo goed voetballend als tegen de koploper kan Drachtster Boys volop meedoen voor de titel.