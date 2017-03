Drachtster Boys klimt naar tweede plaats

DRACHTEN - Thuisclub Drachtster Boys had het zaterdag moeilijk tegen het Groninger Winsum dat naar Drachten kwam om niet te verliezen. Spelen in een hoog tempo is dan de enige remedie. Dat lukte de thuisclub niet door onnodige individuele acties, foute passes en balverlies.

Toch kreeg de thuisclub een aantal niet verzilverde kansen. Ook de gasten lieten meerdere mogelijkheden onbenut. In de eerste helft was er een hoofdrol voor arbiter Dijkstra uit Menaldum. Hij weigerde een penalty te geven toen een Winsumverdediger in het eigen strafschopgebied de bal met beide handen keerde. Ook een volgende handsbal net buiten het zestienmeter gebied liet hij onbestraft. Drachtster Boys mazzelde eveneens toen de arbiter, niet goed opgesteld in het zestienmeetergebied, een hard schot van Winsummer Rick Schaaphok op zijn lichaam voelde eindigen.

In de tweede helft besefte de thuisclub dat ze voetballend de gasten niet op de knieën konden krijgen. Vandaar dat met afstandschoten werd geprobeerd om tot scoren te komen. Ook Winsum kon geen potten breken. De wedstrijd leek dan ook af te stevenen in een puntendeling.

Met de inbreng van Kevin Bakels voor Saïd Hassan kwam er een kentering. Dit resulteerde in de achtentachtigste minuut in een doelpunt. In het vijandige strafschopgebied rommelde hij de bal voor de voeten van Rob Schokker. Die zorgde met een geplaatste schuiver voor de 1-0. Door dit resultaat is Drachtster naar de tweede plaats op de ranglijst geklommen. Vanavond (woensdag) gaan de Boys voor de beker op bezoek bij MSC in Meppel. Zaterdag komt koploper HZVV op bezoek.