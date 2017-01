Drachten Diamonds zoekt honkballers

DRACHTEN - Het jaar 2017 belooft weer een dynamisch jaar te worden voor de honk- en softbalsport in het Noorden. Alle teams maken zich weer op voor een nieuw seizoen.

De jongste jeugd van Drachten Diamonds traint op elke woensdagmiddag (vanaf maart) van 16.30 uur tot 18.00 uur. Dit team is dringend op zoek naar meer kinderen voor wie honkbal de geschikte sport is. Gooien, vangen, rennen en leren hard slaan met een knuppel tegen een bal.

Honkbal is een heerlijke laagdrempelige sportieve teamsport voor kinderen. De zaaltrainingen van de honk- en softbalvereniging gaan weer beginnen! Kom eens proberen met uw kind in de sporthal De Drait.

De aspiranten honkballers (meisjes en jongens) van 12 tot en met 15 jaar hebben een opbouwend seizoen voor de rug. Veel kinderen zijn een team hoger geschoven en moeten dus qua niveau flink aan de bak. Een mooie uitdaging voor de huidige trainers/coaches.

Dit geldt ook voor de junioren honkballers, in de leeftijd 16 tot 20 jaar. Ook hier zit de vereniging krap in de spelers en Drachten Diamonds zou het super vinden om nieuwe spelers te verwelkomen op de trainingen. Iedereen is welkom bij Drachten Diamonds.

In de Sporthal de Drait in Drachten vanaf zondag 22 januari wordt er door alle teams getraind een zestal weken van 13.00 ­ 14.30 uur door senioren en junioren honkballers. De dames softbalsters en jeugdhonkballers, (meisjes en jongens) van 6 tot en met ongeveer 15 jaar trainen van 14.30 ­ 16.00 uur. Deze trainingen zijn ook geschikt voor jeugdige /nieuwe (on)ervaren leden.

Vanaf maart trainen alle teams weer op de honk- en softbalvelden aan de Sportlaan 9 in Drachten. Kom een aantal keren vrijblijvend meetrainen.

Voor info zie: website: www.drachten-diamonds.nl

Facebook pagina Honk- en Softbalvereniging Drachten Diamonds

Voor info kunt u altijd bellen 0512-522290 of mailen met Annechien.faber@gmail.com