DOC niet opgewassen tegen Kompenijsters



DRACHTSTERCOMPAGNIE – Zaterdagavond moest het vlaggenschip van korfbalclub TFS aantreden tegen DOC uit Bussum. Opnieuw een onbekende uit de poule van de groenhemden. TFS stond op de ranglijst er beter voor, maar was gewaarschuwd.

Toch was het DOC wat al snel via een strafworp de voorsprong wist te nemen. Via Monique Postma werd de voorsprong weer gelijk getrokken via een vrije bal. Na de vakwissel werd er opnieuw een strafworp toegekend aan de gasten. Nadat Remko Laanstra de stand weer gelijk trok kwam DOC er niet meer aan te pas. Na de 4-3 werd de stand door Willem Visser, Marrit Nijmeijer, Monique Postma en een achterwaartse one-hander van Jitze van der Vlugt naar 11-3 gebracht voor rust.

Na rust wist Marrit Nijmeijer al snel met een doorloopbal de 12-3 te maken. Onderschatting ligt, misschien onbewust, al snel op de loer met een grote voorsprong als deze. DOC had nog niet van afstand weten te scoren, maar wist toch op andere manieren het gat weer kleiner te maken en zo weer iets dichterbij te komen.

Een echte wedstrijd is het nooit meer geworden. Dichterbij dan 14-8 wisten de gasten niet te komen. TFS wist weer de juiste mensen op de juiste plaats te zetten en zo de stand weer iets verder uit te breiden. Via een afstandsschot en een mooie uitgespeelde kleine kans van Baukje en Willem Visser werd de stand uiteindelijk naar 18-9 gebracht.

De eerste helft wist TFS de kansen juist af te ronden en het sterke wapen van TFS, de aanvallende dames, in de punt te zetten. De tweede helft viel dit even weg, maar het werd op tijd weer goed opgepakt. Nog een mooie bijkomstigheid is dat de koploper van de poule gelijk heeft gespeeld waardoor TFS steviger op de tweede plaats komt en alles weer in eigen hand heeft.