DGC wint drie turnmedaillles

DRACHTEN – DGC uit Drachten organiseerde zaterdag in samenwerking met RSO uit Oudega de eerste plaatsingswedstrijd voor meisjes in de niveau’s D1, H, en G.

Zo was er zilver voor Daisy Jane van der Spoel van DGC (pupil 1, D1), Mare Hager (instap D1) stond op de derde plaats en verdiende een bronzen medaille. Goud was er voor Nynke Hoekstra. Zij deed mee op het niveau Junior G.

Voor Nina Visser van RSO Oudega was er bij de jeugd niveau H een bronzen plak. Ilse Noteboom turnde alle onderdelen strak en werd eerste op de brug ongelijk en tweede op de balk. In de ochtendwedstrijd mochten Tessa Hellingwerf en Annyck Jongsma aantreden. Annyck werd tweede op de brug. Nienke van Meerveld sleepte na een prachtige oefeningen een zilveren medaille in de wacht.

Sarah Veenstra en Kim Hoekstra van SFK uit Drachtstercompagie kwamen beiden uit in jeugd D1. Ondanks een foutje op de brug wist Sarah een gouden medaille te bemachtigen.