Damteam Leister igge naar kampioenschap

HOOGEVEEN - Het eerste welpenteam van De Leister igge uit Opeinde is zaterdag in Hoogeveen geplaatst voor de finale van het damkampioenschap van Nederland voor basisscholen.

Van de elf wedstrijden werden er acht gewonnen en werd er drie keer gelijkgespeeld. De Leister Igge eindigde met 17 punten op de tweede plaats achter de winnende school De Calvijnschool uit Hoogeveen met 18 punten. Het tweede team eindigde op de achtste plaats met 7 punten.

De pupillen van De leister Igge speelden met 16 teams in Oude Pekela voor de eerste drie plaatsen om te spelen in de landelijke finale in Alphen aan de Rijn. Het team eindigde op de zesde plaats.