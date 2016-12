Contractverlenging ONT hoofdtrainer Uilke Damstra



OPEINDE - Zaterdag derdeklasser ONT heeft het contract met hoofdtrainer Uilke Damstra met een jaar verlengd. Damstra is bezig met zijn eerste seizoen bij ONT.

Beide partijen zijn erg tevreden over de samenwerking. Het begin was wat aarzelend, logisch nadat er na vier seizoenen een andere trainer voor de groep stond. Inmiddels heeft Uilke Damstra zijn visie en werkwijze goed op de spelersgroep weten over te brengen, waarbij de selectie dat ook prima oppakt. ONT en Damstra zijn blij met de contractverlenging.